Aitor: 'Fatih Terim'in oyununu seviyorum'

Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'un İspanyol oyuncusu Aitor, Terim hakkında çarpıcı sözler sarf etti.



Terim geldikten sonra oynadıkları oyunu sevdiğini söyleyen Aitor, "Daha çok zorluyoruz. Topa daha fazla sahip oluyoruz. Orta sahada daha iyi bir varlığımız var ve topu kaybettiğimizde çok iyi pres yapıyoruz. Genelde diğer takımlara daha fazla baskı yapıyoruz ve bunu yüksek seviyede yapıyoruz, böylece topu alıyoruz ve bazen doğrudan yaratabiliyoruz. Yaptıklarımızı beğeniyorum" dedi.



Henüz Terim'in istediği seviyede olmadıklarını söyleyen Aitor, "Elbette koç bize gerekli tüm bilgileri veriyor. İstediği her şeyi sahaya yansıtmak için henüz erken ama iyi bir pozisyondayız. İki galibiyetten geliyoruz ve Çarşamba günkü maça (Olympiakos) tek hedefle çıkıyoruz; "evimizde" galibiyet almak, böylece ikinci maç için bize yardımcı olacak doğru sonucu alabiliriz." ifadelerini kullandı.



Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen 27 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon Panathinaikos formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.







