AIPS Avrupa Yönetim Kurulu, TSYD ev sahipliğinde toplandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Avrupa Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı.



TSYD'nin Levent'teki merkezinde gerçekleşen toplantı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.



TSYD'nin kuruluşunun 60. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AIPS Avrupa Yönetim Kurulu, TSYD Yönetim Kurulu ve davetliler katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını AIPS Avrupa Genel Sekreteri Murat Ağca yaptı.



TSYD Yönetim Kurulu, yaptıkları sunumlarda derneğin Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



AIPS Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı Charles Camenzuli, toplantının ardından Ahmet Temurci'ye plaket takdim etti.





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