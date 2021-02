Ainge'e göre, Celtics'te değişiklikler söz konusu olabilir

Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, ekibin sıkıntılarının devam etmesi durumunda, kadroda değişikliklerin söz konusu olabileceğini söyledi.



Ainge, Boston Globe'dan Dan Shaughnessy'ye şu açıklamaları yaptı:



"Yeni adamların gelmesi demek, her zaman bir şeylerin değişeceği anlamına gelmeyebiliyor. Fakat işler bu noktaya varabilir. Kesinlikle paniğe kapılmanın zamanı değil. Lakin her zaman derinlemesine düşünülebilir.



Benim işim, her maçtan sonra takımca bulunduğumuz noktayı ve ne kadar daha iyi hale gelebileceğimizi düşünmek. Takımımızın, sergilediği oyundan çok daha iyi olduğunu biliyorum ve daha iyi oynayacağından da eminim.



Tüm oyuncularım hakkında bir yargıya varmayacağım, ancak her maç istikrarsız olan bir efor görüyorum ve bunun nedenlerinden birinin de, geçmişteki başarımız olduğunu düşünüyorum.



Sezona 8-3 derecesiyle başlamıştık ve pek çok genç oyuncumuz ve üç kez konferans finali görmüş adamlarımız var. Sanırım bazen her gece kazanmanın ne kadar zor olduğunun farkında olmuyorsunuz."



Son iki maçını kaybetmiş olan Celtics, 13-13 dereesi ile Doğu'da dördüncü sırada yer alıyor.