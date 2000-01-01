Ainge: "Kemba'nın sağlığı, bir numaralı önceliğimiz olmalı"

Boston Celtics genel menajeri ve basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge, takımın Kemba Walker'ın sağlığını "bir numaralı önceliği" haline getirmesi gerektiğini söyledi.



Ainge, video konferans aracılığıyla muhabirlere verdiği demeçte, Walker'ın 2020-21 sezonuna girmesinden büyük umutlar duyduğunu, ancak bu süreçte bazı ufak engellerin olabileceğini belirtti:



"Bunun cevabını henüz bilmiyorum, ama her ne olursa olsun, buna hazır olacağız. Kemba'nın geri döneceğine ve sağlıklı ve taze olacağına dair güvenim tam. Ölü sezonda ve sezonun başlarında bakım sorunları olabilir. Ama bir noktada geri dönecek ve oynamaya hazır olacak."



Ancak şimdilik Ainge, Walker'ın sezon başlamadan önce hazırlanmak için elinden geleni yaptığını da ekledi:



"Bu ölü sezon sırasında ne yaptığı çok önemli, ancak Kemba'nın ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar iyi olabileceğini biliyoruz. Kemba'nın sağlığını birinci önceliğimiz yapmalıyız. En azından Kemba ile üç yıl daha geçirdiğimizden emin olmalıyız ve bu üç yıl için heyecanlıyız."



Walker, 2019-20 sezonunun başından beri bir diz sakatlığıyla uğraşıyor ve Celtics'in sağlık personeli, yıldız oyuncunun rehabilitasyonunda çok dikkatli davranıyor.



Orlando'daki sezonun devamında forma giyen Walker'ın, 22 Aralık'ta yeni sezonun başlangıcı için tamamen hazır olması bekleniyor.



Ainge'in yorumları göz önüne alındığında, Kemba'nın antrenman kampı ve sezonun başlangıcı için durumu hala bilinmiyor.



