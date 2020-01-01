Ainge: "Kemba, bubble'da kendisi gibi değildi"

Boston Celtics başkanı Danny Ainge, takımın Florida'daki Walt Disney World Resort'taki NBA bubble'ının içinde yer aldığı sırada, yıldız oyun kurucu Kemba Walker'ın "kesinlikle kendisi gibi olmadığını" söyledi.



Ainge şu açıklamaları yaptı:



"Ben bubble'da değildim. Buradan izliyordum, ama bubble başlamadan önce buradayken bile görebiliyordum - bu yüzden biraz kapanmış ve kuvvet antrenmanı yaparak, playoff maratonunun yoğunluğu için kendisini hazırlıyordu - ama kesinlikle kendisi gibi değildi."



Kemba'ya adil olmak gerekirse, kendisi böyle söylemek istemiyor. Bunu koçlarımıza söylemiyor. Bunu size, medyaya söylemiyor. Bana da söylemedi. Ondan tek bir mazeret duymadım. Ama maçları, kazandığımız maçları, hatta iyi oynadığı maçları izlerken, onun fiziksel olarak Ekim, Kasım, Aralık'taki gibi olmadığını söyleyebilirim. O yüzden biz de o Kemba'yı geri almaya çalışacağız."



Walker Ocak ayından beri sol diz sıkıntılarıyla boğuşuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ligin kapanmasından önceki son iki ay boyunca, özellikle Şubat ortasındaki All-Star Maçı ile sezonun Mart ortasında durdurulduğu zaman, ardından Boston'a döndükten sonra ve Orlando'ya gitmeden önce Haziran ayında antrenmana döndüğünde, bu sıkıntılar onu rahatsız etmişti.



Playofflardan önceki altı hafta boyunca yavaş yavaş normal dakikalarına yükseldikten sonra, Walker ilk turda Boston, Philadelphia 76ers'ı süpürdüğünde müthiş görünüyordu. Ancak Doğu Konferansı yarı finallerinin 1. maçında Toronto Raptors'a karşı sol dizi kendisine tekrar sıkıntı yaratmıştı. Ve ondan sonra iyi maçları olsa da, Walker hiçbir zaman eskisi gibi görünmemişti.



"BEN DE AYNI POZİSYONDA BULUNMUŞTUM"



Ainge, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:



"Kemba'nın yüzde 100 geri dönmek ve en iyi basketbolunu oynamak istediğini biliyorum. Elinden gelenin en iyisi olmasa bile, playofflarda maç başına 19 veya 20 sayı ortalaması yakalamıştı. Hala gerçekten iyi bir oyuncu, ama eskisi gibi değil. Bir sporcunun, oynadığı sporda dünyanın en büyük sahnesinde olması ve kendisi gibi olamaması kadar daha sinir bozucu bir şey yoktur. Ben de daha önce aynı pozisyonda bir oyuncu olarak bulunmuştum. Hiç eğlenceli bir durum değil. Stresli bir durum.



Ve Gordon (Hayward) ile Kemba'nın yapmaya çalıştığı da buydu. Herkesin yılın bu zamanlarında vücutlarının biraz yıprandığını biliyorum. Sadece bu adamların, bizim onlardan görmeye alıştığımız şeyleri yapabilecekleri konusunda sınırlı kaldıklarını söylüyorum."



"KEMBA, TAKIMA NEŞE GETİRİYOR"



Son olarak Ainge, Kemba'nın takıma kattığı özelliklerden bahsetti:



"Kemba harika bir insan. Liderliği ve güvenilebilirliği, hiç mazeret uydurmaması ve oynamaya gelmesiyle, içinde bulunduğu anın farkındaydı. Kariyerinde bu fırsatlara hiç sahip olamadığı için, burada olmanın ne kadar özel olduğunu anlayan bir oyuncu. Ama yüzünde hep bir gülümseme vardır, her gün oyuna, takıma ve tüm organizasyona neşe getirir.



Etrafında bulunması harika bir adam ve zaten bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. İlk kez bu kadar büyük bir sahnedeydi ve sahip olduğu her şeyi verdi. İyi oynadı, ama kendisi gibi olmadığını biliyoruz. Lakin o müthiş bir lider, müthiş bir takım arkadaşı ve harika bir insan."



Genel olarak Walker, Boston'da başarılı bir ilk sezon geçirdi ve Kyrie Irving'in ayrılmasının ardından organizasyonun istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Walker, Charlotte Hornets'la geçirdiği sekiz yıl boyunca playofflara yalnızca iki kez ulaştıktan sonra, ilk derin playoff maratonunu tecrübe etmişti.



