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Ainge: "Jaylen'ın dizinde tendinit var, endişeliyiz..."

Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, takımın yıldızı Jaylen Brown'un sol dizinde tendinit olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, takımın yıldızı Jaylen Brown'un sol dizinde tendinit olduğunu açıkladı.

Ainge, Brown hakkında şunları söyledi:

"Endişeliyiz. Jaylen'ın dizinde tendinit var. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ona iki gün izin vermek onu iyileştirmez belki, fakat yükünü biraz hafifletecektir."

Brown'ın dakikaları, son iki maçı kaçırmadan önce Şubat ayı başlarında düşmüştü.

Ainge, daha sonra röportajda tanının öneminin sanıldığı kadar büyük olmadığını belirtti:

"Ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum ama uzun vadeli herhangi bir şey için endişe duyulacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Diz kapağı tendonundaki tendinit, NBA oyuncuları arasında çok yaygın bir şeydir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz ve Jaylen'ı en iyi halinde sahaya sürmeye çalışacağız."


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