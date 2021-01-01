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Ainge, gözünü Utah veya Portland'a dikmiş olabilir!

Yakın zamanda Boston Celtics'teki işinden istifa eden Danny Ainge'in, Utah Jazz ve Portland Trail Blazers'da yer almakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Yakın zamanda Boston Celtics'teki işinden istifa eden Danny Ainge'in, Utah Jazz ve Portland Trail Blazers'da yer almakla ilgilendiği iddia edildi.

Geçtiğimiz gün Celtics'in basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı olarak görevinden ayrıldığını açıklayan Ainge'in, başka bir organizasyon için çalışmayı hedefliyor olabileceği bildirildi.

The Ryen Russillo Podcast'inde konuk olan The Ringer yazarı Kevin O'Connor, Ainge'in Jazz veya Trail Blazers için çalışmak istediğini açıkladı.

O'Connor, Ainge'in Jazz ile ilgilendiğini, ancak Utah'ın kendisini "işe almayacağını" da sözlerine ekledi. Ainge'in Blazers'a olan ilgisinin ise, takımın bu sezondan sonra genel menajer Neil Olshey ile ne yöne gideceğine bağlı olduğu söylendi.

Ainge, Boston organizasyonunda oyuncu ve ofis yöneticisi olarak toplam 26 yıl geçirmişti. 1981-89 yılları arasında Boston formasıyla 556 maçta forma giyen Ainge, 1983-84 ve 1985-86 sezonlarında iki NBA şampiyonluğu kazanmıştı.


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