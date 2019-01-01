Ainge, Celtics için: "Yeterince iyi miyiz?"

Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge, yaklaşmakta olan Boston Celtics sezonunu, geçen yılın beklentileriyle karşılaştırdı ve şu anki kadrolarının yeni zorluklar sunduğunu söyledi.



Ainge, şu ifadeleri kullandı:



"Farklı türden sorular var. Bence geçen seneki soruların daha çok nasıl şekilleneceğimiz üzerinden temellendiğini düşünüyorum. Ne kadar yetenekli oyuncuya sahip olduğumuza karşı bir şüphe yoktu. Bu yıl soru şu, 'Yeterince iyi miyiz?'"



Ainge, özellikle Al Horford'sız Celtics savunması konusundaki endişelerini de ele aldı:



"Son birkaç yıldır savunmada iyiydik, bu yüzden savunmamızın bir adım geri gitmesinden ötürü geriye endişeleniyorum. Herkesin savunmada bir adım öne çıkması gerekiyor."



Ainge, ekibin, Horford'ın üretiminin yerini bir oyuncuyla değil, kadrodaki birden fazla oyuncuyla doldurması gerektiğini de sözlerine ekledi.



