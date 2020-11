Ainge: "2020 NBA Draftı, oldukça derin"

Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, 2020 NBA Draftı'nın "oldukça derin" olduğuna inandığını söyledi.



Ainge, önümüzdeki hafta gerçekleşecek 2020 NBA Draftı'ndaki yetenek seviyesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Celtics'in genel menajeri ve basketbol operasyonlarının başkanı olan Ainge, The Boston Sports Journal'a konuştu ve Draft'ı "oldukça derin" olarak nitelendirdi:



"Oldukça derin bir Draft. Oyuncuları takas etmek istediğimizde, her çaylak aynı değildir. Her çaylak, elinden tutulması gereken ve G League'de bir yıl oynamaya ihtiyacı olan 19 yaşındaki bir çocuk değildir.



Bazı çaylaklar çok daha olgundur, en azından belirli bir rolde devreye girip hemen oynamaya hazırdır. Semi Ojeleye veya Grant Williams gibi bir oyuncu seçtiğinizde, onlar yetişkin adamlar.



Sonra hepimizin bildiği gibi başka çaylak türleri de var, bu da önemlidir. Tüm çaylaklar ve tüm Draft seçimlerinin, ellerinden tutmanız gereken çocuklar olması gerekmez.



Gelen ve en çok çalışan, en çalışkan olan birçok çaylak var. Seçimlerimizi kullanırsak, bunlar da önemli faktörler olacaktır."



18 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek Draft'ta, Celtics'in ilk turda üç (14, 26 ve 30), ikinci turda ise bir adet (47) seçim hakkı bulunuyor.