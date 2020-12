Ailesinden habersiz başladığı kanoda milli takıma seçilebilmek için ter döküyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Hilal, kano sporcusu arkadaşlarının tavsiyesiyle 4 yıl önce antrenmanlara başladı.



Bir akrabalarının boğularak hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesinin kano yapmasına izin vermediği Hilal, bir süre antrenmanlara gizli katıldı.



Kanoyu seven ve vazgeçemeyen Hilal, ailesini de ikna ederek ağabeyinin gözetiminde antrenmanlarına devam etti.



Şu an milli takım aday kadrosunda yer alan ve çalışmalarını Adana'da sürdüren Hilal, yapılacak seçmelerde Kano Milli Takım kadrosuna girmek için kürek çekiyor.



Hilal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşında tanıştığı kano sporunu çok sevdiğini söyledi.



Kanoya ilk başladığında ailesinden gizli antrenmanlara katıldığını aktaran Hilal, "Badminton, voleybol kursum var gibi bir sürü yalan söyledim. Sporumu ilerlettikten, yarışmalara gitmeye başladığımda aileme gerçeği söyledim. Bana bayağı kızdılar. İkna etmeye çalıştım. Akrabam, suda boğularak hayatını kaybettiği için aileme göre su çok tehlikeliydi. Ailem bu sporda başarılı olduğumu görünce destek olmaya başladı ve arkamda durdu." diye konuştu.



Hilal, bu branşta en iyi yerlere gelebilmek, Kano Milli Takım kadrosunda yer almak için aralıksız çalıştığını söyledi.



Şu an en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Hilal, en büyük hedefinin ise olimpiyatlara katılmak olduğunu kaydetti.