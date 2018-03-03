Ailecek Şaşkınız fragmanı izle, Ahmet Kural Murat Cemcir yeni filmi Ailecek Şaşkınız

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ÇAlgı Çengi ve Düğün Dernek serilerinden sonra şimdi de Ailecek Şaşkınız filmi izle gündeme geldiler. Beraber Kardeş Payı ve İşler Güçler dizilerini de çeken mükemmel ikili Ahmet Kural ve Murat Cemcir yeni filmleriyle de gündem olacak gibi. Peki Ahmet Kural ve Murat Cemcir kimdir? Ailecek Şaşkınız filmli ne zaman vizyona girecek? Ailecek Şaşkınız filminin oyuncuları kimler, işte Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi Ailecek Şaşkınız'a dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

03 Mart 2018 15:47
Ailecek Şaşkınız fragmanı izle, Ahmet Kural Murat Cemcir yeni filmi Ailecek Şaşkınız
Ahmet Kural ve Murat Cemcir yine mükemmel bir komedi filmiyle karşımıza çıkıyor! Ailecek Şaşkınız filminin ikinci fragmanı yayınlandı! Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filminin vizyona giriş tarihi ne? İşte tüm bu sorularınızın cevabı haberin detayında...



Ailecek Şaşkınız ;
Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...











Ahmet Kural

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.



Tiyatro
Levent Kırca&Oya Başar Tiyatrosu
Ateşin Düştüğü Yer
Gereği Düşünüldü
Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu
Adı Menekşe

Yıl Dizinin veya Filmin Adı Oynadığı Rol
2017 Çalgı Çengi İkimiz Gürkan
2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu(1. Bölüm)
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Tüpçü Fikret
2014 Oflu Hoca'nın Şifresi Spor Bakanı
2014-2015 Kardeş Payı Metin Özdemir
2013 Düğün Dernek Tüpçü Fikret
2012-2013 İşler Güçler Ahmet Kural (Kendisi)
2012 Behzat Ç. Çalgıcı Gürkan (60. Bölümde konuk oyuncu)
2011 Üsküdar'a Giderken Kasap Hasip
2010-2011 Elde Var Hayat Metin
2010 Memleket Meselesi Mustafa
2010 Çalgı Çengi Gürkan
2009 Ramazan Güzeldir Mafya (21. Bölümde konuk oyuncu)
2009 Bir Bulut Olsam Harun Öğretmen
2009 Kahramanlar Serkan
2008 Gazi Fırat Kalender
2008 Güneşin Oğlu Ahmet
2007 Evimin Erkeği Kapıcı Reco
2007 Fikrimin İnce Gülü Savaş
Kısa Film
Sitem (with Janset/2012)
Fenamen
Baba adam
Yekpare
Ah şu kızlar 3
Çaput (2013)

Murat Cemcir
Murat Cemcir (d. 30 Kasım 1976, Niksar), Gürcü asıllı Türk oyuncudur.

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile baş rolü paylaşmıştır.

Yaşam öyküsü
Gürcü kökenlidir. Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. Oyunculuğunu oynadığı karakterlerle geliştirmektedir. Gürcüceyi iyi derecede konuşabilen oyuncu, at biniciliği ile ilgilenmektedir. 2010 yılında Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen "Çalgı Çengi", Düğün Dernek filmleri ve İşler Güçlerde Ahmet Kural ile başrol oynamıştır. Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunudur. 2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında başlamış olan Kardeş Payı dizisinde 35 bölüm başrol olarak oynamıştır.

Rol aldığı yapımlar
Yıl Dizinin veya Filmin Adı Oynadığı Rol
2017 Çalgı Çengi :İkimiz Salih
2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu(1.bölüm)
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Çetin
2014 Kardeş Payı Ali Özdemir
2013 Düğün Dernek Çetin
2012 İşler Güçler Kendisi
2012 Behzat Ç. Salih (Çalgı Çengi) (60. Bölüm)
2012 Yeraltı Sinan
2011 Üsküdar'a Giderken Oğuz Cemcir
2010 Küstüm Çiçeği Hidayet
2010 Çalgı Çengi Salih
2009 Bir Bulut Olsam Asil
2009 Ramazan Güzeldir Dilenci Tankut
2008 Gazi Konuk Oyuncu
2008 Kurbanlık Fakir Adam
2008 Beşinci Boyut (Söndürülen Hayatlar Bölümü) Doktor Kenan
2006 Polis Komiser Hüseyin
2006 Pars: Kiraz Operasyonu Kargo müdürü
2005 Takva Mahmut
2002 Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Fatih Hoca






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