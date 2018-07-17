Aile pozu veren köpekler

Fotoğraf çekilirken bir aile gibi poz veren bu köpekler sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.







İLGİLİ VİDEO Fotoğraf çekilirken bir aile gibi poz veren bu köpekler sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.

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