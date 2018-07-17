Aile pozu veren köpekler

Fotoğraf çekilirken bir aile gibi poz veren bu köpekler sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.

17 Temmuz 2018 15:42
Aile pozu veren köpekler
Fotoğraf çekilirken bir aile gibi poz veren bu köpekler sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.


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