Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi 2023 | Son dakika Aile Destek paketi ödemesi ne zaman zamlı yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirtilmişti. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı?Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buluyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." müjdesini verdi.Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;1-2 çocuklu hanelere- 350 TL3 çocuklu hanelere- 450 TL4 çocuklu hanelere- 550 TL5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.