Haber Tarihi: 04 Temmuz 2023 13:23 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 13:23

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi 2023 | Son dakika Aile Destek paketi ödemesi ne zaman zamlı yatacak?

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi 2023 sorusu, Temmuz ayının ilk haftasında gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Aile Destek Programı ödemesi tarihleri ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından Aile Destek ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin temmuz ayında son bulum bulmayacağı merak konusu oldu. Aile destek ödemesi kapsamında belirlenen kişilerin hesaplarına 850 TL ile 1250 TL arasında yardım yapılıyordu. Peki, Aile Destek Programı uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri bitti mi, Temmuz ayında yatacak mı? İşte Aile Destek Paketi son gelişmeler...

Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi 2023 | Son dakika Aile Destek paketi ödemesi ne zaman zamlı yatacak?
Abone Ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirtilmişti. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı? 
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buluyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." müjdesini verdi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.

AİLE DESTEK YARDIMI 2023 NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;


1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?

Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Aile Destek
Gündem

Diğer Haberler

La Liga'da gelir iki katı La Liga La Liga'da gelir iki katı
A Milli Takımın kadrosu açıklandı Milli Takım A Milli Takımın kadrosu açıklandı
Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi transfer etti Türkiye Transferler Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi transfer etti
Trabzonspor genç oyuncularıyla sözleşme imzaladı Trabzonspor Trabzonspor genç oyuncularıyla sözleşme imzaladı
Tuğba Karataş'tan şampiyonluk yorumu Futbol Tuğba Karataş'tan şampiyonluk yorumu
Ayvalık'tan son takviye Mervan Türkiye Transferler Ayvalık'tan son takviye Mervan
Galatasaray'ın MANU'dan istediği iki transfer Galatasaray Galatasaray'ın MANU'dan istediği iki transfer
Daler Kuzyaev, Beşiktaş'a doğru! Türkiye Transferler Daler Kuzyaev, Beşiktaş'a doğru!
Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi 2023 | Son dakika Aile Destek paketi ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Gündem Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi 2023 | Son dakika Aile Destek paketi ödemesi ne zaman zamlı yatacak?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Okan Buruk'tan Paredes açıklaması
2
Galatasaray 2.5 milyon euro önerdi; 'evet' dedi!
3
Okan Buruk: "Angelino ve 7-8 alternatif var"
4
Okan Buruk'tan Günay Güvenç sözleri
5
Galatasaray'ın planı: "Sıra sende Icardi"
6
Dominik Livakovic'in aklını Villarreal karıştırdı!
7
Galatasaray'dan De Gea yoklaması

SON HABERLER

yukarı ok