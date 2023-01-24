Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2023 Aile Destek parası ne kadar oldu?

Aile Destek Programı paketi ocak ayı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Asgari ücret zammı ile birlikte Aile Destek Programı kapsamında belirli tutarlarda verilen ödemenin zamlanması da gündeme geldi. Peki, Aile Destek Paketi ocak ayı ücretleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte 2023 Aile Destek Paketi başvuru ekranı ile ödeme tarihleri hakkında detaylar...Aile Destek Programı kapsamında; Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık şunları söyledi:"Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız."Aile Destek Programı paketi kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konusu destek programından yararlanabilecektir.450 TL ve altı - 1.250 TL450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL850 ile 1.250-TL arasında değişen miktarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.Yılbaşı öncesi aile destek yardımı paketi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.29 Aralık 2022 tarihinde Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.