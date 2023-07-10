Haber Tarihi: 10 Temmuz 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 10:46

Aile Destek paketi uzatıldı mı? 2023 temmuz ayı aile destek ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Aile Destek paketi uzatıldı mı? 2023 temmuz ayı aile destek ne zaman yatacak, ne kadar oldu? sorusu, Temmuz ayının ilk haftasında gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Aile Destek Programı ödemesi tarihleri ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından Aile Destek ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin temmuz ayında son bulum bulmayacağı merak konusu oldu. Aile destek ödemesi kapsamında belirlenen kişilerin hesaplarına 850 TL ile 1250 TL arasında yardım yapılıyordu. Peki, Aile Destek Programı uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri bitti mi, Temmuz ayında yatacak mı? İşte Aile Destek Paketi son gelişmeler...

Aile Destek paketi uzatıldı mı? 2023 temmuz ayı aile destek ne zaman yatacak, ne kadar oldu?
Abone Ol
Aile Destek paketi uzatıldı mı? 2023 temmuz ayı aile destek ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirtilmişti. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı? 
AİLE DESTEK PAKETİ UZATILDI MI?

Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buluyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." müjdesini verdi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.

AİLE DESTEK YARDIMI 2023 NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;


1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?

Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Aile Destek
Gündem

Diğer Haberler

UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev! Sürpriz eşleşme Galatasaray UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev! Sürpriz eşleşme
Beşiktaş'tan, Onana'ya yeni teklif Beşiktaş Beşiktaş'tan, Onana'ya yeni teklif
Torba yasa 2023: Son dakika torba yasa ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? Gündem Torba yasa 2023: Son dakika torba yasa ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?
Beşiktaş'ta Almanya kampına 3 yıldız birden Beşiktaş Beşiktaş'ta Almanya kampına 3 yıldız birden
Redmond'ın alternatifleri hazır Beşiktaş Redmond'ın alternatifleri hazır
Trabzonspor iki yıldızıyla uzatıyor! Türkiye Transferler Trabzonspor iki yıldızıyla uzatıyor!
Konyaspor'a deneyimli forvet Konyaspor Konyaspor'a deneyimli forvet
Eren Elmalı, İtalya'ya doğru Trabzonspor Eren Elmalı, İtalya'ya doğru
Karadeniz patlayacak mı? 2023 Karadeniz sel felaketi Gündem Karadeniz patlayacak mı? 2023 Karadeniz sel felaketi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
"Fenerbahçe, transferi bitirdi"
2
Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor!
3
Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı
4
Fenerbahçe'de Szalai gidiyor, Merih geliyor
5
Cicaldau'nun talipleri artıyor!
6
Bayern Münih'ten Harry Kane için yeni teklif!
7
Erden Timur'dan Angelino açıklaması

SON HABERLER

yukarı ok