Aile Destek paketi uzatıldı mı? 2023 temmuz ayı aile destek ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirtilmişti. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı? AİLE DESTEK PAKETİ UZATILDI MI?
Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buluyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." müjdesini verdi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak. AİLE DESTEK YARDIMI 2023 NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
3 çocuklu hanelere- 450 TL
4 çocuklu hanelere- 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir. AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?
Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.