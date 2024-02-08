Aile Destek ödemesi Şubat ayı ne zaman zamlı yatacak? 2024 Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Aile Destek Ödemesi, 2024 yılında zamlanacak. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Aile Destek Programı'nda son durum ne?



Aile Destek Ödemesi Zammı Ne Kadar Oldu?



Aile Destek Ödemesi'ne yapılacak zam oranı henüz netlik kazanmadı. Zam oranının, asgari ücrete yapılacak zam oranına yakın olması bekleniyor. Asgari ücrete %54,5 zam yapılması halinde, Aile Destek Ödemesi'nde de benzer bir zam oranı uygulanabilir.



Aile Destek ödemesi Şubat ayı ne zaman zamlı yatacak? 2024



Aile Destek Ödemesi'nin zamlı olarak ne zaman yatacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Zamlı ödemenin Şubat 2024 ayında yapılması öngörülüyor.



Aile Destek Programı Nedir?



Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlamak amacıyla 2022 yılında uygulamaya konulan bir programdır. Program kapsamında, belirli gelir şartlarını sağlayan ailelere 4 farklı gelir aralığına göre aylık düzenli ödeme yapılmaktadır.



Aile Destek Programı'ndan Kimler Yararlanabilir?



Aile Destek Programı'ndan yararlanmak için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir:



* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



* 18 yaş üstü olmak,



* Evli olmak ve eşi ile birlikte ikamet etmek,



* Çocukların velayetinin anne veya babada olması,



* Aile bireylerinin kişi başı gelirinin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması,



* Mavi kart sahibi olmamak,



* Hanede ikamet eden 18 yaş üstü kişilerin çalışmıyor olması veya çalışıyor olsa da gelirinin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması.



Aile Destek Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?



Aile Destek Programı'na başvurmak için e-Devlet üzerinden "Aile Destek Programı Başvurusu" hizmeti kullanılabilir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:



* T.C. kimlik numarası,



* Nüfus cüzdanı,



* İkametgah belgesi,



* Gelir belgesi (maaş bordrosu, emeklilik belgesi, vb.),



* Evlilik cüzdanı,



* Çocukların nüfus cüzdanları.





Not: Aile Destek Ödemesi'ne yapılacak zam oranı ve zamlı ödemenin yatış tarihi netleştiğinde haber güncellenecektir.





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