Aile Destek ne zaman yatacak? Nisan 2023 ile Aile Destek programı Nisan ayı ödemesi, parası ne zaman yatacak?

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Aile Destek Paketi başvuruları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen Aile Destek ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya devam ediyor. Aile Destek Programı ödemesi başvurusunda bulunan vatandaşlar, Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "Aile Destek Programı Nisan ödemeleri ne zaman yatacak, ödemelere zam geldi mi, başvuru şartları nelerdir?" İşte Aile Destek Paketi başvuru ekranı...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.Henüz Aile destek ödemesi Nisan ayı için resmi bir açıklama yapılmadı. Nisan ayı ödemelerinin ayın ortasına doğru yatırılmaya başlanması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.Aile Destek Programına başvuran kişinin;Türk vatandaşı olmaması,Mavi Kart sahibi olması,Yerleşim adresinin yurt dışında olması,18 yaşından küçük olması,Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.