Ahmetcan Kaplan ilk 11'i bırakmıyor

Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanmasıyla savunma hattı sıkıntıya girerken, Ahmetcan Kaplan ilaç oldu.
19 yaşındaki stoper son 3 lig maçına 11'de başladı ve gösterdiği performansla tam not aldı.
Formayı kapan Ahmetcan'ın, sezon sonuna kadar düzenli şekilde oynaması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın sezon başından beri üstüne titrediği başarılı savunmacı, hocasının güvenini boşa çıkartmıyor.
19 yaşındaki stoper son 3 lig maçına 11'de başladı ve gösterdiği performansla tam not aldı.
Formayı kapan Ahmetcan'ın, sezon sonuna kadar düzenli şekilde oynaması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın sezon başından beri üstüne titrediği başarılı savunmacı, hocasının güvenini boşa çıkartmıyor.