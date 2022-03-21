Ahmetcan Kaplan ilk 11'i bırakmıyor

Vitor Hugo'nun da sakatlanması sonrasında formayı kapan Ahmetcan Kaplan, ilk 11'de Avcı'nın ilk tercihi olmaya başladı.

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Ahmetcan Kaplan ilk 11'i bırakmıyor
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21 Mart 2022 12:46
Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanmasıyla savunma hattı sıkıntıya girerken, Ahmetcan Kaplan ilaç oldu.

19 yaşındaki stoper son 3 lig maçına 11'de başladı ve gösterdiği performansla tam not aldı.

Formayı kapan Ahmetcan'ın, sezon sonuna kadar düzenli şekilde oynaması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın sezon başından beri üstüne titrediği başarılı savunmacı, hocasının güvenini boşa çıkartmıyor.

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