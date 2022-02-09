Ahmetcan Kaplan: "İki kupayı da istiyoruz"

Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan, Denizlispor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmetcan Kaplan: 'İki kupayı da istiyoruz'
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09 Şubat 2022 23:25
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Turu geçmelerini ve performansını değerlendiren genç oyuncu, "Hem kupada hem ligde kupada yolumuzu devam ediyoruz. İki kupaya da talibiz. Tabii ki maç maç üstüne koymaya devam edeceğim. Şımarmadan, sürekli çalışarak ilerleyeceğim. Üstüne koyarak devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Takıma kendisi gibi genç oyuncuların transfer edilmesini de yorumlayan Ahmetcan, "Yeni arkadaşlarıma da hayırlı olsun diyorum. Umarım onlar da forma şansı bulur ve iyi değerlendirirler" sözlerini kullandı.

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