Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da milli takımda sakatlanan Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber geldi.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hakan Çelik, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hakan Çelik, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.