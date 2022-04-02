Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber!

Türkiye U19 Milli Takımı'nın, İsrail ile oynadığı maçta sakatlanan Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2022 12:28
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da milli takımda sakatlanan Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber geldi.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.