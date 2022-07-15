Trabzonspor'da bu sezon ara ara forma şansı bulan ve verilen şansı iyi değerlendiren Ahmetcan Kaplan için Avrupa ekipleri ilgi göstermeye devam ediyor.Trabzonspor'da yapılacak stoper transferiyle birlikte 4. stoper konumuna düşecek olan Ahmetcan için gelecek teklifler değerlendirmeye alınıyor.Daha önce Spartak Moskova'dan 2 milyon Euro teklif alan Ahmetcan için bu teklif reddedilmiş oyuncu Fransız ekibi Lille'in radarına girmişti.61 Saat'in haberine göre, bu girişim henüz resmiyete dökülmezken Hollanda ekiplerinden Ajax, Ahmetcan Kaplan için kulübe ilgi kağıdı gönderdi.Trabzonspor'a teklif yapmayı planlayan Ajax'ın kapıyı 3 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Trabzonspor'un olası bir ayrılıkta oyuncudan ciddi bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Bu rakamın 6 ila 10 milyon Euro arasında olması bekleniyor.