Ahmetcan Kaplan'a Ajax kancası

Trabzonspor, yeni bir stoper arayışına girerken, genç oyuncu Ahmetcan Kaplan da yol ayrımına geldi. Ahmetcan Kaplan'ın oldukça potansiyelli bir futbolcu olması, Avrupa devlerinin iştahını kabartırken, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax devreye girdi.

, Fotoğraf; AA
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Ahmetcan Kaplan'a Ajax kancası
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15 Temmuz 2022 15:21
Trabzonspor'da bu sezon ara ara forma şansı bulan ve verilen şansı iyi değerlendiren Ahmetcan Kaplan için Avrupa ekipleri ilgi göstermeye devam ediyor.

Trabzonspor'da yapılacak stoper transferiyle birlikte 4. stoper konumuna düşecek olan Ahmetcan için gelecek teklifler değerlendirmeye alınıyor.

Daha önce Spartak Moskova'dan 2 milyon Euro teklif alan Ahmetcan için bu teklif reddedilmiş oyuncu Fransız ekibi Lille'in radarına girmişti.

61 Saat'in haberine göre, bu girişim henüz resmiyete dökülmezken Hollanda ekiplerinden Ajax, Ahmetcan Kaplan için kulübe ilgi kağıdı gönderdi.

TRABZON, CİDDİ BİR BONSERVİS BEKLİYOR

Trabzonspor'a teklif yapmayı planlayan Ajax'ın kapıyı 3 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Trabzonspor'un olası bir ayrılıkta oyuncudan ciddi bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Bu rakamın 6 ila 10 milyon Euro arasında olması bekleniyor.  

 

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