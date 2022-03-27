Ahmetcan'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor, stoper bölgesinde son zamanlarda performansıyla yıldızı parlayan Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığıyla sarsıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ahmetcan'dan Trabzonspor'a kötü haber!
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27 Mart 2022 12:36
Trabzonspor'a genç stoperi Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber geldi.

Türkiye'nin U19 Avrupa Şampiyonası kapsamında İsrail ile karşılaştığı maçta 11'de sahaya çıkan Ahmetcan, mücadelenin 20. dakikasında acı içinde yerde kaldı.

19 yaşındaki genç futbolcu oyun dışına sedyeyle çıkarken, yerini Çağan Kayra Erciyas'a bıraktı. Yapılan ilk kontroller sonrasında Ahmetcan'ın ayak bileğinde burkulma saptandı ve tedavisine Trabzon'da devam edileceği öğrenildi. Genç oyuncunun kesin durumu bugün netlik kazanacak.

Bordo-mavililerde Edgar ve Hugo'nun boşluğu sonrasında stoperdeki performansıyla beğeni toplayan Ahmetcan, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 9 maçta forma giydi.

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