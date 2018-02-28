TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, seri galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmanın planlarını yapıyor.Bu hafta deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz:"Ligde iki maç üst üste galip gelen takım arayı açabiliyor. Kalan 10 final maçımızda seri yakalamalıyız. Hem evimizde, hem de deplasmanda ayrım yapmadan kazanmalıyız. Bunu başarmak zorundayız" dedi.