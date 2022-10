Ahmet Yaman: 'Transfer tahtasını açsak da iki dönem cezalıyız'

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Yaman, transfer ile ilgili Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki (CAS) açılan dava dosyalarına müdahale edeceklerini kaydederek, "Bu dönem değil, gelecek dönem transfer tahtasını açmaya çalışacağız. Geçmiş dönem borçlarından dolayı, bizim dönemimizde borç yok. Tahtayı açsak da iki dönem cezalıyız" dedi.



Geçen sezon Süper Lig'den küme düşme üzüntüsü yaşayan Yeni Malatyaspor Kulübü'nün borcunun 400 milyon TL'nin üzerinde olduğu açıklandı. Yaşanan maddi problemlerden dolayı transfer tahtasını sezon başı açamayan sarı-siyahlılara bir ceza daha geldi. Borçlarını dahi kapatsa bir sonraki sezon da transfer tahtasını açamama cezası gelen Yeni Malatyaspor'da yönetim, maddi destek çıkılmasını istedi. Kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Yeni Malatyaspor yönetimi birlik ve beraberliğin sağlanmasını istedi.



ASBAŞKAN GÜNBAY: FUTBOLCULARIN HEPSİNİN ÖDEMELERİ YAPILDI



Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay, "80 gündür devraldık. Yaptığımız harcamalar tek tek mevcut. Futbolcuların hepsinin ödemeleri yapıldı. Harcamaları 3 kalemde topladık. Lig'de şu ana kadar 7 maç yaptık. Deplasman harcamaları, futbolcu ve personel maaşları, kulüp giderleri. 29 milyon 315 bin TL para harcadık. Bir kuruş borcumuz bulunmamaktadır" diye konuştu.



"VALİ ŞAHİN VE GÜRKAN'DAN DESTEK"



Günbay, 8 milyon 755 bin TL vadesi gelmemiş borçlarının olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Deplasman giderleri 2 milyon 104 bin TL. Futbolcu gider toplamı 24 milyon 533 bin TL. Kulüp gider toplamları 2 milyon 677 bin TL. Vadesi gelmeyen toplam borç, 8 milyon 755 bin TL. Mustafa Eskihellaç'ı 14 milyona sattık, valilikten 940 bin TL para geldi. Ortalama 24-25 milyon TL para harcadık. Mustafa Eskihellaç için bir milyon 600 bin TL ödeme yaptık. Toplamda oyunculara ve elektrik borcuna 8 milyon 755 bin TL ödeme yaptık. Ödemediğimiz hiçbir şey yok. Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın destekleriyle buraya geldik."



"KULÜBÜN ESKİ BORCU 318 MİLYON TL AMA YAPTIĞIMIZ İNCELEMEDE 400 MİLYONUN ÜZERİNDE"



Kulübün 318 milyon TL olan borcunun yapılan incelemelerin ardından 400 milyon TL'nin üstünde olduğunu ifade eden Günbay, "Kulübün eski borcu 318 milyon TL ibra edilmiş ama yaptığımız incelemede 400 milyonun üzerinde. İncelemelerden sonra bunu açıklayacağız. 2 aydır mali müşavir ve avukatlarımız incelemelerini yapıyor. Her gün borç artıyor. 750 bin lira peşinat, eski borç 800 bin lira idi. 350 bin lira borcumuz ve 2 aylık maaşı vardı onlarda ödendi. Hiçbir problem yok. Belediye başkanımız yardım edeceğini söyledi Otobüsümüzü aldı. İAŞE veriyorlar. Toplantı yaptık, belediye başkanımız desteğini esirgemeyeceğini söyledi" şeklinde konuştu



BAŞKAN YAMAN: FEDERASYONDAN GELEN PARALAR BORCA KESİLİYOR



Kulüp Başkanı Ahmet Yaman ise çalışmalarının ve ödemelerinin şu anda sıkıntısız gittiğini belirterek, "Gücümüz nispetinde de gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Valimiz ve belediye başkanımız ile görüştük, arkamızda olduklarını söylediler. Paraya takılmıyoruz. Yeni Malatyaspor'a ve Malatya'mıza gönül verdik. Federasyondan gelen paralar borca kesiliyor. Malatya çapında ufak reklamlar aldık, sponsor anlaşmaları olmadı" diye konuştu.



"SPONSORLARA ENGELLEME"



Yaman, sponsorluk anlaşmalarının iptaline ilişkin, "3 sponsor ile görüştük, 'Tamam' deyip, akşamında vazgeçtiler. Sebebini sordum, 'Bizde kalsın' dediler. Ama birileri engelliyor. Ama niçin yapıyorlar bilmiyoruz. Takımın kayyuma kalmasını istiyorlar ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.



"KİMSE SAHİPLENMEZKEN TAKIMA SAHİP ÇIKTIK"



Yaman, vadettiğimiz paranın büyük bir kısmını koyduklarını kaydederek, "Bizim tükenmez bir paramız yok. Malatya'nın da bize yardımcı olması lazım. Valilik ve belediye kanadında yardımlar yapılıyor. Elimden gelen her şeyi yaparım ama tek başına yapılacak bir şey değil. Malatya standına 80 bin lira masraf yaptık gelimiz 35-40 bin lira. Takımı kayyuma düşmekten kurtaran bir yönetim var. Basına daha kendimizi nasıl anlatacağız? Kimse sahiplenmezken takıma sahip çıktık" diye konuştu.



"BİZ HESABINI SORACAĞIZ"



Yaman, Adil Gevrek ile Malatya günlerindeki fotoğrafına ilişkin, "Açtığımız standa geldi, nasıl kovabiliriz? Adam borcu ibra etmiş, itiraz etselerdi. Biz hesabın soracağız. Araştırmalarımız devam ediyor. Her şey bir ay sonra ortaya çıkacak. Yönetimimize inanın. Hepimiz işimizde gücümüzde insanlarız. Hile, hurda, haramla işimiz olmaz. Kulübe herkes küstürülmüş, yeniden toparlamaya, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var, bunu sıklaştıracağız. Birlikte olmazsak ayağa kalkamayız. Deplasmanlara gidiyoruz inanılmaz bir katılım var. Bizim taraftarımız yok denecek kadar az. Biz Malatya'yız, biriz ve tekiz. Yönetim olarak şeffaf devam ediyoruz. Bir enkaz devraldık. Kulübü ayağa kaldırdık. Her şey daha güzel olacak. Arkamızda durduğunuz sürece çok güzel şeyler olacak. Yeni Malatyaspor'u gerçek anlamda yönetmeye geldik. Hedefe kitlendik. Mücadelemizi vereceğiz. İnşallah en iyi yere de gelir, takımı da en iyi yere taşırız" ifadelerini kullandı.



"GELECEK DÖNEM TRANSFER TAHTASINI AÇMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Yaman, CAS'daki dava dosyalarına müdahale edeceklerini ifade ederek, "Bu dönem değil, gelecek dönem transfer tahtasını açmaya çalışacağız. Geçmiş dönem borçlarından dolayı, bizim dönemimizde borç yok. Tahtayı açsak da iki dönem cezalıyız" dedi.





