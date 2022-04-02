Ahmet Uyar'dan bronz madalya

Milli sporcu Ahmet Uyar, grekoromen 63 kiloda Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Uyar'dan bronz madalya
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02 Nisan 2022 21:46
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Uyar, grekoromen stil 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Ahmet, bronz madalya maçında Ermeni Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.

İlk devreyi 5-0 önde tamamlayan Ahmet, rakibini 6-5 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Böylece grekoromen stilde Emre Mutlu'dan sonra Ahmet Uyar da Avrupa üçüncüsü oldu

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