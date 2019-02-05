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Ahmet Taşyürek: "Tatlı bir rüyadayız"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kaynak: AA
Ahmet Taşyürek: 'Tatlı bir rüyadayız'
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05 Şubat 2019 23:53
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"Biz bir alt ligin takımı olarak Fenerbahçe arkasından Trabzonspor ile tatlı bir rüyada mücadele ediyoruz, uykudan uyanmak istemeden ama zor. Biz ikisini bir götürmeye çalışıyoruz. Trabzonspor'un da sakatlıkları var. Kadro anlamında şu anda kendisinden beklenen genişliği yok. Ama çıkan oyuncuları hepsi birer kalite her açıdan bizden üstün oyuncular. Kupa boyunca  takım savunmasını iyi yapan takımız. Bugün geçişleri iyi yapamadık, sonuçlandırmada bir kaç kere sıkıntı yaşadık. Baktığınız zaman Trabzonspor ile oynuyorsunuz 0-0 asla avantaj değil. Çocuklara bu yoğun programda üst üste oynadıkları maçlardan dolayı tebrik ediyorum."

Taşyürek, Trabzonspor'da  Arda Akbulut'un da ilk kez forma giymesine ilişkin olarak, "Trabzonspor kalesinde gencecik Arda, bugün heyecanlı ilk maçına çıktı. Onu da tebrik ediyorum. Türk futbolu adına kazanç olarak düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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