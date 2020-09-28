Ahmet Taşyürek: 'Kolay gol yememeyi öğrenmeliyiz'

TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi ve kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım." dedi.



Taşyürek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kazanacaklarına çok inanarak çıktıklarını belirtti.



Yedikleri şok bir golün karşılığını vermelerine ve çok pozisyon bulmalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını dile getiren Taşyürek, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi ve kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım. Oyuna giren arkadaşlarımızın katkılarının bu şekilde az olmaması lazım. Kırılma anlarında çok net pozisyonlar var ama işin özünde 2 iç saha maçında da mağlup olduk." şeklinde konuştu.



Taşyürek, bundan sonra cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını, orada bu mağlubiyeti telafi ederek milli maç arasına bu şekilde girmek istediklerini ifade etti.



Yenilgi nedeniyle taraftarlardan da özür dileyen Taşyürek, şunları söyledi:



"Oyuncularım bugün kazanma adına çok istekliydi. Son dakikalarda aslında sakin ve sabırlı olup, ligin uzun olduğunu unutmamaları gerekiyordu. Rakip de girdiği pozisyonu golle sonuçlandırınca üzgün şekilde haftayı tamamlamış oluyoruz."



