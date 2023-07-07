Ahmet Soysal: "Rakiplerim benden korksun"

Kırkpınar'da 45 kilo ağırlığındaki rakibini 55 saniyede yenen 103 kilodaki güreşçi Ahmet Soysal, mücadelelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Soysal: 'Rakiplerim benden korksun'
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07 Temmuz 2023 15:26
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibinden 58 kilo ağır olan minik pehlivan müsabakayı 55 saniyede tamamladı. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda minik boy pehlivanların güreşleriyle devam ediyor.

Minik-1 boyda mücadele eden 103 kilodaki Ahmet Soysal, 45 kilo ağırlığındaki rakibiyle mücadele ederken, rakibini 55 saniyede yendi.

Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'da güreşmenin çok farklı bir duygu olduğunu ve güreşi çok sevdiğini belirterek, tüm rakiplerini yenebilmek için mücadele edeceğini söyledi.

Kilosunun kendisine bir avantaj sağlamadığını vurgulayan Soysal, "Rakiplerim benden korksun. Hepsini yeneceğim. İlk defa geldim Kırkpınar'a ve herkesi yeneceğim. Bu kilo benim için fark etmiyor. Rakiplerime şans diliyorum. Herkes iyi güreşsin kavga, hastalık ve sakatlık çıkmadan iyi güreş olsun." diye konuştu.

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