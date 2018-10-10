Ahmet Örken: ''Kaos ortamını seviyorum''

Milli Takımımız için başlangıç istediğiniz gibi oldu mu?

Sonraki etaplar için planlarınız neler?

Böyle güçlü bir pelotonda olmak size ne kazandırıyor?

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden, hedefinin podum olduğunu dile getirdi.Tur'un ilk etabında yaşanan kazadan kıl payı kurtulan Türk Milli Takımı'nın sprintlerdeki lideri Ahmet Örken, geçen sene olduğu gibi yine podyuma çıkmayı hedefliyor.''İlk gün planladığımız birçok şeyi başardık. Kaçış grubunda olmayı ve geçen yıl olduğu gibi yine beyaz mayoyu kazanmayı hedeflemiştik. Onur Balkan beyaz mayoyu üstüne geçirdi. Sprintte ise ben şansımı deneyecektim. Birinci etap sonunda finişe doğru giderken etabın favorisi Fernando Gaviria'nın arkasındaydım. Zaten genel olarak yarışlarda favoriyi takip etmeyi stilim haline getirdim. Bu şekilde yer tutmaya çalışıyorum. Sprinte hazırlanırken stresten uzaklaşmak için bir an Gaviria'nın arkasından ayrılmıştım ki kaza yaşandı. O bölümdeki dirsekleşmelerden dolayı kaza olabileceğini düşündüm. Talihsiz bir andı. Düşmedim ama durmak zorunda kaldım ve ön tarafa yetişme şansımı kaybettim.''''Ben yine kalan günlerdeki sprintlerde şansımı deneyeceğim. Ayrıca takım halinde kaçışları da kovalayacağız. Onur'u önde tutarak beyaz mayoyu korumayı istiyoruz. Umarım podyumda yer almayı başarırız. Ben yokuşların finişin hemen öncesinde olduğu etapları daha çok seviyorum. Çünkü diğer sprinterlerin yorulmasına neden oluyor. Yarış içerisinde kaos ortamını seviyorum. Yokuş, yağmur ya da başka kaotik gelişmeler bana yardımcı oluyor.''''Geçen sene Tur öncesinde yaklaşık 80 start'ım vardı. Bu yıl ise 40 civarı start'ım var. Zaman zaman bunun eksikliğini hissediyorum. Yine de burada olmak bize çok büyük tecrübe getiriyor. Bu tecrübeleri başarıya dönüştürmeyi hedefliyoruz.''