Ahmet Oğuz: 'Galatasaray'a iyi çalıştık'

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçın ardından Sivasspor'da forma giyen Ahmet Oğuz, açıklamalarda bulunurken, rakiplerine iyi çalıştıklarını söyledi.



Ahmet Oğuz, "Galatasaray, Avrupa kupaları oynadığı için son maçlarını izledik. Galatasaray'a iyi çalıştık. Rıza Hoca'nın ince dokunuşları oldu ve kazanmayı bildik. Muslera'nın sakatlığı üzdü, inşallah bir şeyi yoktur ve sahalara döner. Ülke puanı kazandırdıkları için Galatasaray'a teşekkür ederiz. İnşallah yollarına devam ederler." ifadelerini kullandı.





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