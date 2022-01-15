Ahmet Oğuz: "Futboldan daha önemli şeyler var"

Sivasspor'da forma giyen Ahmet Oğuz, Trabzonspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Oğuz: 'Futboldan daha önemli şeyler var'
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15 Ocak 2022 18:23
Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekipte forma giyen Ahmet Oğuz konuştu.

Hafta içerisinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için konuşan Ahmet Oğuz, "Futboldan daha önemli şeyler var. 10 sene birlikte zaman geçirdik. Benim kardeşimdir, toprağı bol olsun. Maç içinde gözyaşlarımı tutamadım. İnşallah Allahım cennet kapılarını açmıştır. Ben öyle düşünüyorum. Çok yardımsever bir insandı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren 28 yaşındaki oyuncu, "Maça gelirsek, istediğimiz bu değildi. Çok pozisyon yakaladık ama olmadı. Sonuçta Trabzonspor da ligin zirvesinde. Onların da net puanları vardı ama 3 puanı hakettik, olmadı." dedi.

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