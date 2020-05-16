Süper Lig'de koronavirüsten en çok etkilenen takımlardan biri olan Beşiktaş'ta moraller oldukça bozuk. 8 Mart'ta yapılan testlerde bir futbolcu ile bir çalışanın sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından yaşanan ikinci dalgadan Başkan Ahmet Nur Çebi de etkilendi.Siyah-beyazlıların patronunu hastalığa götüren süreç ise oldukça ilginç... Önceki gün yapılan son testlerde sekiz kişide daha hastalığa rastlanılmasının ardından Ümraniye'ye kilit vuruldu. Bununla birlikte yöneticilerin de gelecek sezon planlamaları için bir süredir Ümraniye'de yaptığı toplantılar da rafa kaldırıldı. Başkan Çebi de bu toplantılara katılıyordu.Ümraniye'yi mesken tutan Çebi, ofisini de buraya aldırmıştı. Bir süre önce talihsiz bir şekilde kolu kırılan Başkan Çebi, kulübün fizik tedavi imkânlarından faydalanmaya başlamıştı. Bütün hijyen kurallarına uymasına ve yanına kimseyi yaklaştırmamasına rağmen takımın fizyoterapistinin mecburen daha yakınında duran Çebi, hastalığa da bu şekilde yakalandı.Fizyoterapistin testi pozitif çıkınca Başkan Çebi kısa süre önce ofisini apar topar Vodafone Park'taki merkeze taşımıştı. Önceki gün yapılan toplu testte ise üzücü sonuç ortaya çıktı; Başkan dâhil toplam 10 kişide vaka görüldü.Kronik astım rahatsızlığı sebebiyle Beşiktaş camiasının virüse yakalanmasından çok korktuğu Atiba'nın kız kardeşi rahatlatan bir açıklama yaptı. Toyaa, ağabeyi Atiba'nın iyi olduğunu duyurdu.