Ahmet Nur Çebi'ye doğum günü kutlaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin doğum günü kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Ahmet Nur Çebi'ye doğum günü kutlaması
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29 Ekim 2020 14:19
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin doğum günü kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çebi'nin doğum günü nedeniyle Vodafone Park'ta bulunan yönetim kurulu toplantı odasında pasta kesildi.

İkinci başkan Adnan Dalgakıran, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile kulüp personelleri, başkan Ahmet Nur Çebi'ye yeni yaşında mutluluk diledi.



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