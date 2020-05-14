Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu, yapılan ikinci açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İşte resmi ifadeler...
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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İşte resmi ifadeler...
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın