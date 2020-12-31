Ahmet Nur Çebi'den transferin şifresi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020'ye veda ederken, geleceğe yönelik düşüncelerini ve projelerini Milliyet'ten Bilal Meşe'ye anlattı.

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Ahmet Nur Çebi'den transferin şifresi
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31 Aralık 2020 08:01


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