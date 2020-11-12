Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a; "Her zaman yanındayım"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ı yalnız bırakmayan Çebi, milli ara sonrası oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında alınacak galibiyetlerle camiadaki tartışmaların da son bulacağını vurguladı.

Haber; Sabah
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Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a; 'Her zaman yanındayım'
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12 Kasım 2020 08:53
Süper Lig'e istediği girişi yapamayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a tam destek verdi. Özellikle milli ara sonrası Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını düşünen Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'yle kulüp arasında adeta mekik dokuyarak, teknik direktörünü bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yalçın ile de görüşen Başkan, son dönemdeki tartışmalara takılmamasını istedi.

İKİ GALİBİYET İLAÇ OLUR

Başarılı olacağına inandıklarını ve iki maçtan alınacak güzel sonuçlarla daha farklı şeylerin konuşulmaya başlanacağını belirten Başkan, Sergen Yalçın'a sonuna kadar kendisinin yanında olduğunu iletti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu tavrının da Yalçın'ı mutlu ettiği ve motivasyon sağladığı kaydedildi.



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