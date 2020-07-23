Ahmet Nur Çebi'den olağanüstü kongre cevabı

Milliyet Gazetesi yazarlarından Bilal Meşe, Beişktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile arasında geçen konuşmayı anlattı. İşte o ifadeler...
"Geçen hafta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü kongreye gideceği yolunda haberler çıktı. Doğru mu, gider mi? Neticede 'ateş olmayan yerden duman çıkmaz' misali! Beşiktaş yıllardır uzmanlık alanım, tabii ki bunlar iddia ya da dedikodu da olsa, doğru adresin kapısını çalmak gazetecilik gereğidir. Başkanı aradım, konuştum, bu iddiaları kendisine sordum"
"GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM"
"Önce şaşırdı, "Nerden çıktı bu?" dedi ve ekledi: "Yok böyle bir şey...Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte sonuna kadar görevime devam edeceğim..."
Başkan haklı, niye seçime gitsin, şurada göreve geleli kaç ay oldu? Sanırım bu tip iddiaların temelinde ekonomik sıkıntı yatıyor! Kaldı ki başkan da her platformda bu krizi anlatıyor, çözüm üretmeye çalışıyor. Demem o ki, yeni bir seçim Beşiktaş'a asla yarar sağlamaz, tam tersi zarar verir. Başkan ve yönetimini bu tip iddialarla yormayı bırakın, köstek olmak yerine destekleyin. Seçim tarihi bellidir, yapılır, kim istiyorsa adaylığını koyar. NOKTA..."
"Geçen hafta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü kongreye gideceği yolunda haberler çıktı. Doğru mu, gider mi? Neticede 'ateş olmayan yerden duman çıkmaz' misali! Beşiktaş yıllardır uzmanlık alanım, tabii ki bunlar iddia ya da dedikodu da olsa, doğru adresin kapısını çalmak gazetecilik gereğidir. Başkanı aradım, konuştum, bu iddiaları kendisine sordum"
"GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM"
"Önce şaşırdı, "Nerden çıktı bu?" dedi ve ekledi: "Yok böyle bir şey...Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte sonuna kadar görevime devam edeceğim..."
Başkan haklı, niye seçime gitsin, şurada göreve geleli kaç ay oldu? Sanırım bu tip iddiaların temelinde ekonomik sıkıntı yatıyor! Kaldı ki başkan da her platformda bu krizi anlatıyor, çözüm üretmeye çalışıyor. Demem o ki, yeni bir seçim Beşiktaş'a asla yarar sağlamaz, tam tersi zarar verir. Başkan ve yönetimini bu tip iddialarla yormayı bırakın, köstek olmak yerine destekleyin. Seçim tarihi bellidir, yapılır, kim istiyorsa adaylığını koyar. NOKTA..."