Ahmet Nur Çebi'den Nazım Sangare açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'ye transfer olan Nazım Sangare için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sözlerinin doğru olmadığını söyledi.



Çebi, Nazım'ı transfer etmekten vazgeçtiklerini kaydederken, "Antalyaspor Başkanı'nın ifade ettiği şeyler tamamen doğru değil, eksikler var. O, bizim kendi aramızdaki bir konudur. Biz Sangare denen futbolcuyu almak istedik ancak karşımızdaki fiyatların doğru olmadığını anlayınca biz bu transferden vazgeçtik. İşin aslı budur." ifadelerini kullandı.



ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?



"Beşiktaş'tan gelen bir teklif vardı. 500 bin avro ilk başta ödeme ve 1.5 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonu. Yüzde 15 bir sonraki satıştan pay da vardı ve bu şartlarda anlaşıldı ilk başta ama anlaşıldıktan sonra bizim bilmediğimiz nedenlerle Beşiktaş'ın iç yapısı da olabilir tabii ki mali anlamda bütün kulüplerimizin sıkıntılı dönemden geçiyor. Kendilerinin yaptığı bu teklifin yüksek olduğu ve teklifi düşürmek isteklerini belirttiler. Biz de bunun mümkün olamayacağını belirttik. 1,5 milyon avroluk başka bir teklif yapıldı ona hayır diyince 1 milyon 750 bin avro tarzı rakamlar konuşuldu ama teklif olarak gelmedi. En son 1 milyon avro konuşuldu, yüzde 30 bir sonraki satıştan pay vardı. Biz de teşekkür ettik ve bu iş olmayacak herhalde dedik. Buradan sonra biz Beşiktaş'tan gelecek tekliflerin gerçekliğine inanmadık ve bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'den teklif geldi. Ahmet Nur Çebi başkan, Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe'ni"n teklifi ile aynı olabileceğini söyledi ama biz teşekkür ettik kendilerine. Biz Fenerbahçe ile devam edeceğimizi ilettik



