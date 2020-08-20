Ahmet Nur Çebi'den Koita iddialarına cevap!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa'dan Koita ile ilgili transfer açıklaması yaptı.



Koita için teknik heyetten bir talep gelmesi durumunda harekete geçeceklerini belirten Çebi, "Turgay Ciner, Divan Kurulu üyemizdir. Bizim kulüp için önemli biridir. Kasımpaşa kulübünün sahibidir. Teknik heyetimizle görüşeceğiz. Böyle bir talep olursa gerekeni yaparız. Bir Beşiktaşlı'nın sıkıntıya girmesini istemediğim gibi Turgay Ciner'in de sıkıntıya girmesini istemem" ifadelerini kullandı.



