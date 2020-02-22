Ahmet Nur Çebi'den derbi öncesi motivasyon konuşması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde takımla bir konuşma yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ahmet Nur Çebi'den derbi öncesi motivasyon konuşması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2020 16:39
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip akşam oynanacak karşılaşma için başarı dilediği duyuruldu.

Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için