Ahmet Nur Çebi'den Caner ve Gökhan cevabı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası için düzenlenen basın toplantısında sözleşmeleri sona eren Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili de konuştu.



"Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün sözleşmeleri konusunda son durumu nedir?" sorusunu cevaplayan Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu;



"Bugün başlattık kampanyayı. Onlar da kampanyaya katılırsa mutlu oluruz. Her futbolcumuz, 8 maçı kazanmaları gerektiğini söylediler. Kafalarının karışmasını istemediler. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik."



