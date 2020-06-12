Ahmet Nur Çebi'den Caner ve Gökhan cevabı

Beşiktaş'ta koronavirüs nedeniyle ertelenen yardım "Bırakmam seni" adlı bağış kampanyası başlattı. Kampanya tanıtımında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Ahmet Nur Çebi'den Caner ve Gökhan cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2020 11:52
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası için düzenlenen basın toplantısında sözleşmeleri sona eren Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili de konuştu.

"Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün sözleşmeleri konusunda son durumu nedir?" sorusunu cevaplayan Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu;

"Bugün başlattık kampanyayı. Onlar da kampanyaya katılırsa mutlu oluruz. Her futbolcumuz, 8 maçı kazanmaları gerektiğini söylediler. Kafalarının karışmasını istemediler. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için