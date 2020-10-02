Ahmet Nur Çebi'den Burak - Aboubakar kıyası

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Aboubakar ile eski golcüleri Burak Yılmaz'ı kıyasladı.

Ahmet Nur Çebi'den Burak - Aboubakar kıyası
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02 Ekim 2020 11:31
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye açıklamalarda bulundu. Lille'e giden Burak Yılmaz için yorumda bulunarak Aboubakar kıyası yaptı

Ahmet Nur Çebi açıklamasında şöyle konuştu;

"Tutturmuşlar Burak Yılmaz diye... Tamam iyi golcü, ona lafımız yok. Artı gidenin arkasından konuşmak bana yakışmaz. Ancak Aboubakar'ın Burak'tan aşağı bir golcü olmadığını düşünüyorum. Şimdi soruyorum Aboubakar, Burak'tan kötü golcü mü Allah aşkına? Her yönüyle hazır bir Aboubakar, Burak'ı aratmaz, merak etmeyin. Konya maçının ikinci yarısında bunu gördük."



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