Ahmet Nur Çebi'den Balotelli açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Balotelli ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
Ahmet Nur Çebi'den Balotelli açıklaması
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23 Ağustos 2020 22:18
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, forvet transferinde gündeme gelen Mario Balotelli ile ilgili konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan başkan, İtalyan yıldızı düşünmediklerini kaydederken, "Balotelli artık listemizden çıktı. Taraftarlarımız sabretsin, iyi bir transfer yapacağız, iyi bir golcü alacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Papiss Cisse ile temaslar sürerken, geçen sezon Roma'da kiralık olarak oynayan Nikola Kalinic için de girişimler devam ediyor.

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