Ahmet Nur Çebi'den Babalar Günü mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından Babalar Günü mesajı paylaştı.

Haber; AA
Ahmet Nur Çebi'den Babalar Günü mesajı
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21 Haziran 2020 17:37
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çebi, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Dünyadaki babaların Babalar Günü kutlu olsun. Hepsini kutluyorum. Tabii Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak önce Beşiktaşlı babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Hepimize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ve bir sonraki sene Kovid'in olmadığı bir Babalar Günü diliyorum." ifadelerini kullandı.




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