Ahmet Nur Çebi'den açıklama; 'Bu ortamda futbol oynanamaz'

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu, yapılan ikinci açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Ahmet Nur Çebi, konu hakkında Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.
Çebi açıklamasında, "Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu... İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetim kurulu olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" sözlerini kullandı
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Ahmet Nur Çebi, konu hakkında Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.
Çebi açıklamasında, "Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu... İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetim kurulu olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" sözlerini kullandı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın