Ahmet Nur Çebi'den 400 milyon TL'lik kefalet

Beşiktaş Kulübü'nün geçmiş dönemlerden kalan transfer, menajerlik ve bir takım ödemeler yüzünden UEFA ile çeşitli kurumlardan gelen tebligat ve hacizlere Başkan Ahmet Nur Çebi el koydu. Çebi daha önce, UEFA başta olmak üzere çeşitli kurumlara 300 milyon TL ödenmek zorunda kalınması üzerine şahsi kefaletini ortaya koyurak büyük bir krizi çözmüştü.Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde de UEFA'nın, Finansal Fair Play anlaşmasına uymadığı ve finansal ihlal yaptığı gerekçesiyle kulübe yaptırım uygulayacağını açıklaması üzerine Çebi bir kez daha elini taşın altına koydu.Başkan Çebi, cuma günü kişisel kefalet vererek 100 milyon TL'lik ödeme yapılmasını sağladı. Böylece Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılması halinde gelirlerinin yüzde 15'ine en koyulması tehlikesini bertaraf etti. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana sürekli ekonomik kaynak arayışlarında bulunduklarını belirten Ahmet Nur Çebi "Beşiktaş Kulübü'nün borçları konusunda yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte savaşıyoruz. Bizler gelip geçiciyiz ama 118 yıllık çınarın yıkılmasına ve zarar görmesine asla izin vermeyiz. Bizler kadar tüm camianın taşın altına elini sokması gerekir" dedi.