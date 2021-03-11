Ahmet Nur Çebi'den 3 maça özel prim sözü!

Beşiktaş'ta tüm gözler Başakşehir maçına çevrilirken, yönetim kanadı da futbolculara 'özel prim' sözü verdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, üst üste oynanacak iki Başakşehir maçı ve Fenerbahçe derbileri için özel bir prim belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi'den 3 maça özel prim sözü!
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11 Mart 2021 11:27
Süper Lig'deki iki maçtan alınacak galibiyet için ayrı, Türkiye Kupası'nda finale kalınması durumunda ekstra bir prim verilmesine karar verildi.

Ahmet Nur Çebi'nin primin ne kadar olacağını söylemese de "Bu maçlar üçte üç galibiyet alın, hepinizi memnun edecek bir prim alacaksınız" dediği öğrenildi. Başkan Çebi, sezonun ilk yarısındaki Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından alınacak 12 puana 50 bin dolar vadetmişti.

3'te 3 yapıp Alanyaspor karşısına çıkan siyah-beyazlılar 9 puanda kaldıkları için 25 bin dolar'lık primle yetinmek zorunda kalmışlardı.



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