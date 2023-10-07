Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı?

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, adaylık konusunda kesin kararını vermedi. Çebi, yönetimden 6-7 ismi değiştirerek yeniden aday olmayı düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı?
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07 Ekim 2023 09:43
Son güncelleme 07 Ekim 2023 09:53
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararının ardından gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin seçime girip girmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor.

6-7 İSİM DEĞİŞECEK

Başkan'ın düşüncesi ise mevcut yönetim kurulundan en az 6-7 ismi değiştirerek adaylığını koymak üzerine kuruldu. Çebi, gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısına kadar kararını netleştirecek. Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü kongre kasım sonu ya da aralık ayının başında yapılacak.

Bu arada Ahmet Nur Çebi kendisine, "Aday olacak mısınız? Ne yapacaksınız?" sorusuna, "Şu anda çok yorgunum. Bir yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi. 





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