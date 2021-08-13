Ahmet Nur Çebi: "Yeni sezonda hakemler adaletli olsun"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Yeni sezonda hakemler adaletli olsun'
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13 Ağustos 2021 12:30
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 7. yıl dönümünde, mezarı başında andı.

Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi "Süleyman Seba'nın özel bir başkan olduğunu rakiplerimiz bile kabulleniyor. Onun duruşunun, rakiplerimiz tarafından bile beğenilmesi onur kaynağıdır. Onun, bizim başkanımız olması büyük bir gurur. Camialar, topluma örnek olanları, her zaman, her şartta yad etmedi kabullenmişlerdir. Onun yaptıklarından ders alabilmek çok önemli. Diğer rakiplerin de kendi yöneticilerine duyduğu saygı gibi Süleyman Seba'ya saygı duymasını isteriz. Onların yöneticilerinin ve sporcularının, Süleyman Seba'yı örnek almasını temenni ediyorum. Bu mesajları Türk sporuna verebilirsek, ne mutlu bize. Galatasaray'ın rahmetli başkanını da ziyaret ettik, duamızı yaptık. Bizler, birbirimize saygı duymalıyız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonla ilgili de açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "Sezon adil olsun, insanlar birbirini incitmesin. Futbolcular birbirini kırmasın. Hayırlı ve uğurlu olsun. Her takım hazır, biz de hazırız. Bir takım şampiyon olacak. Umarım biz şampiyon oluruz. Adalet eksik olmasın. İnsanlar TFF ve hakemlerden dert yanmasın" diyerek sözlerini noktaladı.


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