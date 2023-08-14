Ahmet Nur Çebi'ye dolandırıcılık şoku! 50 milyon dolarlık vurgun...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi

Haber; Sözcü
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Ahmet Nur Çebi'ye dolandırıcılık şoku! 50 milyon dolarlık vurgun...
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14 Ağustos 2023 13:57
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ortakları arasında bulunduğu demir çelik firması, 11 çalışanının şirketlerini 50 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, belirlediği aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi, 'Örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi

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